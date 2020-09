Gravina conferma: “Continuiamo con le cinque sostituzioni. I tamponi…”

Non solo il tema degli stadi chiusi: Gabriele Gravina, dopo aver incontrato il premier Giuseppe Conte ha parlato in conferenza stampa, toccando diversi temi (parole riprese da Sky Sport):

Anche nel nostro campionato ci saranno le cinque sostituzioni, fin da subito. I tamponi? Speriamo di poterci allineare alle regole in vigore nel resto d’Europa per non applicare sistemi troppo invasivi sui nostri atleti, che cominciano a essere preoccupati da questa situazione, visto che tutti questi test non fanno benissimo…