Grave incidente per Alex Zanardi a Siena. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso

Alex Zanardi è rimasto coinvolto in un incidente stradale in provincia di Siena, durante una delle tappe della staffetta di Obiettivo tricolore, viaggio che vede tra i partecipanti atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. L’incidente è avvenuto lungo la statale 146 nel comune di Pienza. Da quanto appreso nell’incidente è coinvolto un mezzo pesante. Sul posto intervenuto l’elisoccorso per trasferire Zanardi in ospedale. A 53 anni l’ex pilota di F1 è uno specialista della disciplina, ha vinto Mondiali e ori paralimpici. Proprio poche ore fa era arrivato l’annuncio che sarebbe tornato a correre in macchina in una gara Gt a Monza a novembre.

Dalle prime ricostruzioni sembra che Zanardi, durante un tratto che stava percorrendo in discesa in una semicurva verso destra abbia perso il controllo del mezzo, scivolando nella corsia opposta dove stava sopraggiungendo un camion.

**SEGUONO AGGIORNAMENTI**