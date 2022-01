Grana per Gori, il Covid lascia strascichi. Manca l’ok per riprendere l’attività

Previsti nuovi controlli a breve

Il ViP Gabriele Gori si è finalmente negativizzato dopo aver contratto il Covid ma dovrà attendere ancora prima del rientro. Come scrive tifocosenza.it, l'alta carica virale contratta dal ragazzo ha modificato alcuni valori relativi alla sua condizione medica. Ecco perché, prima che arrivi il nullaosta dallo staff sanitario, sarà necessario attendere che questi valori rientrino nei parametri standard. Nei prossimi giorni verranno effettuate delle analisi del sangue che potrebbero essere decisive. L'obiettivo del Cosenza è di averlo a disposizione per il match col Cittadella in programma fra 6 giorni.