Gotti: “Domani situazione particolare. Mi aspetto una Fiorentina abbottonata”

Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato a Udinese TV, il canale ufficiale dei friulani, alla vigilia del match contro la Fiorentina. “Abbiamo, come tutti, passato una settimana nell’incertezza e ne abbiamo approfittato per aumentare i carichi di lavoro dal punto di vista fisico nei primi tre giorni della settimana per immagazzinare lavoro in vista del finale di stagione. Da metà settimana in poi abbiamo ripreso in mano le specifiche della partita contro la Fiorentina. Porte chiuse? Non si può sapere come reagiscono i giocatori visto che le dinamiche degli allenamenti sono le medesime. Domani affronteremo una situazione particolare visto che la componente pubblico in serie A ha un peso enorme dal punto di vista emotivo e motivazionale. Sarà una situazione di irreale in cui i punti, però, saranno molto reali. Ne approfittiamo per svolgere la rifinitura alla Dacia Arena, nello stesso orario della partita, per abituarci al contesto dello stadio vuoto”. Sulla Fiorentina: “La Fiorentina è una squadra forte con diversi giovani molto bravi. Me l’immagino molto abbottonata e chiusa con una grande predisposizione a ripartire con verticalizzazioni immediate”.