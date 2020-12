Gosens positivo al Covid, in bilico anche per la sfida contro la Fiorentina

Il tedesco Robin Gosens quest’oggi è risultato positivo al Coronavirus ed è dunque costretto a saltare il match di domani, che vedrà l’Atalanta ospite dell’Udinese. Una brutta tegola per Gian Piero Gasperini, già alle prese con alcuni infortunati, non solo in vista della sfida del Friuli ma anche di Amsterdam, dove la Dea si giocherà le proprie chances di qualificazione agli ottavi di Champions. L’esterno sinistro ovviamente è in dubbio anche per la partita di domenica prossima contro la Fiorentina.