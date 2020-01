Intervenuto all’Orio Center per un incontro con i tifosi, il portiere dell’Atalanta Pierluigi Gollini ha parlato del k.o. di ieri contro la Fiorentina: “Inutile dire che dispiace per l’eliminazione, non si può vincere sempre. Abbiamo vinto due partite importanti lo scorso anno, ora proveremo a dare tutto in campionato. Ci sono ancora tante partite da giocare e tanti obiettivi da raggiungere”.