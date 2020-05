“Gol di Ibrahimovic annullato a Firenze? Rizzoli, è tardi per riparare il capolavoro”

Pochi giorni fa Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A, è tornato sul gol annullato a Ibrahimovic contro la Fiorentina. Di questo argomento ha parlato, sul proprio canale YouTube, il giornalista e noto tifoso del Milan, Carlo Pellegatti:

Dopo la partita dissi che avevano sfregiato la Gioconda di Leonardo da Vinci. Fu un gol meraviglioso. Quando un capolavoro è sfregiato, non si può mettere la colla. Le parole di Rizzoli sono una magra consolazione. Intanto c’è un segno sul capolavoro di Zlatan Ibrahimovic, è tardi per ripararlo. Siamo dispiaciuti, quel gol non esiste, non entra nella storia del calcio.