Godin: “Ci è mancato il gol, bravi loro a farci male in contropiede”

Diego Godin, difensore del Cagliari, ha parlato a Sky Sport dopo la partita con la Fiorentina:

“Come sto? Fisicamente bene, però sono un po’ deluso per la situazione, per aver perso una partita per noi era importante. Abbiamo fatto di tutto, abbiamo cercato di vincerla con occasioni, ma alla fine non abbiamo portato a casa punti. In questo momento sarebbe stato importante che solo un pareggio, ma purtroppo non ce l’abbiamo fatta oggi. La partita? Oggi è mancato il gol: in tutte le partite facciamo gol, creiamo sempre occasioni. Oggi questo c’è mancato. Abbiamo preso gol su una ripartenza mentre stavamo attaccando, loro hanno fatto un buonissimo contropiede e ci hanno fatto male. Primo tempo un po’ di paura? No, paura no. Però dobbiamo occuparci di questa situazione. Ovviamente siamo preoccupati perché non vinciamo una partita da due mesi; allora dobbiamo lavorare di più, non conosco un’altra strada”.

