Gobbi: “Anni di Firenze splendidi, Dainelli una certezza. A Chiesa consiglio…”

Massimo Gobbi ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Dopo il mio ritiro ho provato sensazioni bellissime, finalmente posso dedicare tempo alla famiglia. Nel futuro vedrò, non mi precludo niente. Ho fatto per 20 anni il lavoro più bello del mondo, non sarà facile trovarne un’altro altrettanto bello. Con Dario (Dainelli, ndr) la Fiorentina è andata sul sicuro, è una certezza come uomo, come calciatore e come dirigente. Gli anni di Firenze sono stati splendidi, grandi ricordi. Sul campo abbiamo stupito perché dietro c’era uno spogliatoio vero. In rosa, penso ci debba essere un mix giusto tra giocatori di esperienza e giovani bravi, e la Fiorentina ne ha. In certi momenti della stagione l’età si fa sentire e può aiutare anche chi è inesperto a non commettere certi errori. Chiesa deve pesare i pensieri e sapere che ha un popolo ed una città che lo ama in modo smisurato, poi farà le sue scelte. Commisso ha le possibilità e l’intenzione di riportare la viola in Europa.