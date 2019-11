Gnocchi: “Il Parma è discontinuo ma può vincere contro chiunque. Ammiro Montiel”

Gene Gnocchi, noto comico ed uomo di spettacolo, ha parlato in vista di Fiorentina-Parma:

Il Parma sta andando bene durante questo inizio di campionato. Ci sono assenze pesanti ma stanno rispettando l’obiettivo prefissato, ovvero quello di una salvezza tranquilla. Il Parma è una squadra discontinua, può fare risultato contro chiunque e può perdere contro chiunque. Non vedo l’ora di veder giocare Montiel, lo seguo sin dalla Primavera viola e me ne sono innamorato. Possiede un grande talento, se matura fisicamente può davvero fare la differenza in Serie A. Il VAR attualmente viene utilizzato in maniera imprecisa. Se decide di intervenire deve sancire una decisione definitiva, non deve rimandare il giudizio finale all’arbitro, altrimenti crea confusione.