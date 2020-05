Gli ultras si alleano “contro” il calcio. Appello di 350 tifoserie, ci sono anche molte italiane

Gli ultras di tutta Europa si coalizzano per protestare contro la ripresa del campionato. Ben 350 tifoserie hanno infatti sottoscritto un lungo comunicato: “Non c’è calcio senza i tifosi. E non può essere solo un’industria, con le società tenute in scacco dalle pay-tv. Business e interessi personali porteranno alla morte del calcio, in questo momento l’obiettivo principale è la salute pubblica” i passaggi riportati da gazzetta.it. Che cita anche le tifoserie delle squadre italiane coinvolte nell’iniziativa: Atalanta, Brescia, Bologna, Genoa, Juventus, Napoli, Sampdoria, Spal e Udinese, (con decine di B, C e dilettanti), assieme a quelle spagnole di Real Madrid, Valencia, Siviglia, alle francesi di Olympique Marsiglia, Nantes, Metz, agli ultrà tedeschi di Bayern Monaco, Kaiserslautern, Stoccarda, ai belgi di Liegi e Anderlecht.