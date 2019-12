Gli Ultras Granata entreranno allo stadio. Il comunicato

Dopo i comunicati della Curva Fiesole e dei Torino Hooligans, si aggiungono all’appello anche gli Ultras Granata della Curva Maratona. Ma come riportano i colleghi di toronews.net quest’ultimo gruppo sarà presente per la partita con la Fiorentina. Qui sotto il loro comunicato.

A seguito dei molteplici comunicati e appelli apparsi in questi giorni, pur essendo solidali con i tifosi arrestati e totalmente contrari alla massiccia repressione di stato e società sportive contro le tifoserie, noi Ultras Granata non condividiamo dalla Curva Primavera in quanto essere Ultras significa anche essere consapevoli delle conseguenze che ne deriva. In questi anni tutte le tifoserie italiane sono state fortemente colpite da diffide e arresti, noi stessi abbiamo svariate persone diffidate e processi in corso. Nessun Ultras si erge né a vittima del sistema, né ad eroe, ma continua a lottare per ciò in cui crede.