Gli svincolati di lusso, ci sono anche gli ex viola Montolivo e Pepito Rossi

Sul sito Gianlucadimarzio.com troviamo una lunga lista di giocatori che non si sono ancora accasati. Tra gli svincolati di lusso Marchisio e Ben Arfa, ma anche alcuni ex viola come Montolivo e Giuseppe Rossi. Tra parentesi l’ultima squadra dove hanno militato:

Claudio Marchisio (Zenit San Pietroburgo), Hatem Ben Arfa (Rennes), Fernando Tissone (Nacional), Danny Simpson (Leicester), Andrea Bertolacci (Milan), Fernando Tissone (Nacional), Ignazio Abate (Milan), Riccardo Montolivo (Milan), Wilfried Bony (Swansea), Jeremy Menez (Club America), Fabio Coentrao (Rio Ave), Jonathan Biabiany (Parma), Birkir Bjarnason (Aston Villa), Stefano Sorrentino (Chievo), Giuseppe Rossi (Genoa), Marco Andreolli (Chievo), Obafemi Martins (Shanghai Shenhua), Lazar Markovic (Fulham), Fredy Guarin (Shanghai Shenhua), Keisuke Honda (Melbourne Victory), Yoann Gourcuff (Digione), Mile Jedinak (Aston Villa), Andrea Raggi (Monaco), Pawel Wszolek (QPR), Mathieu Flamini (Getafe), Gabriel Paletta (Jiangsu Suning), Matias Silvestre (Empoli), Ivan Strinic (Milan), Rolando (Olympique Marsiglia), Darren Fletcher (Stoke City), Zeljco Brkic (PAOK), Giulio Donati (Mainz), Jose Mauri (Milan), Bakary Sako (Crystal Palace), Dennis Aogo (Stoccarda), Johan Djourou (Spal), Joe Ledley (Derby County), Jack Rodwell (Blackburn), Markel Susaeta (Athletic Bilbao), Mehdi Zeffane (Rennes).