Gli Europei si faranno, l’Uefa: “Confermate sedi e format”. Il pubblico…

L’Uefa non molla e procede spedita con l’organizzazione dei prossimi Europei, che, come noto, dovevano esser giocati lo scorso giugno ed invece a causa del Coronavirus sono slittati di un anno. Ma stavolta si giocherà, come si legge in un comunicato della stessa organizzazione:

Intendiamo far disputare Euro 2020 col format e nelle sedi confermate a inizio anno e stiamo lavorando sui preparativi con le città ospitanti (dodici di diversi Paesi: la prossima, infatti, sarà un’edizione itinerante, ndr). Considerando le incertezze legate al Covid, su cui Uefa o i comitati organizzatori locali non hanno controllo, è troppo presto per sapere se le partite di giugno e luglio avranno restrizioni per tifosi.