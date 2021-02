Si parla tanto di Gennaro Gattuso come papabile nuovo allenatore della Fiorentina, in vista della prossima stagione, ma ci ha pensato il d.s. del Napoli a mischiare le carte in tavola. Giuntoli, infatti, ha parlato a Sky Sport prima dell’eliminazione del Napoli dall’Europa League e alla domanda se la partita sarebbe stata decisiva per il futuro dell’allenatore, ha risposto “Assolutamente no, resta a prescindere“.