Giudice Sportivo: un turno a Castrovilli, due a Nandez (con diffida e ammenda)

Il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti relativi all’ultima giornata di campionato. Un turno di squalifica per Gaetano Castrovilli (ammonito durante Lazio-Fiorentina, era in diffida), out nella gara di domenica prossima contro il Cagliari. Stessa sorte per Nahitan Nandez, espulso, costretto però a saltare due partite a causa dell’espulsione rimediata nel finale di gara contro il Benevento.

Questa la motivazione: “Per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Quarta sanzione); per avere, al 39° del secondo tempo, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolto reiteratamente all’Arbitro espressioni irriguardose e provocatorie appoggiandogli una mano sul braccio successivamente al provvedimento di espulsione”. Per Nandez anche ammonizione con diffida e ammenda di 5000 euro. Oltre a loro due fermati anche Ismajli (Spezia), Svanberg (Bologna) e Goldaniga (Sassuolo).