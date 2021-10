Giudice Sportivo: stop per Sottil e altri 3. Multa al Milan

L'attaccante viola salterà Fiorentina-Cagliari

Il Giudice Sportivo ha emesso il dispositivo relativo all'8° giornata di Serie A. Scatta automatica la squalifica per Riccardo Sottil, che starà fermo un turno e salterà Fiorentina-Cagliari. Insieme a lui anche Thorsby, Pereyra e Luiz Felipe, quest'ultimo multato anche di 5mila euro. Ammenda di 10mila euro al Milan, per avere i suoi sostenitori indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso un avversario. Ammenda di 5mila euro per Kolarov dell'Inter per un gesto provocatorio e volgare verso i tifosi avversari. LEGGI IL COMUNICATO COMPLETO