Giudice Sportivo: otto squalificati, un titolare azzurro salta Napoli-Fiorentina

Nahitan Nandez (Cagliari), Pedro Obiang (Sassuolo), Tomas Rincon (Torino), Hernani (Parma), Jakub Jankto (Sampdoria), Arkadiusz Reca (Crotone) e Rafael Leao (Milan). A questi giocatori, che saranno squalificati come da comunicato del Giudice Sportivo per la prossima giornata di campionato, si aggiunge in chiave Fiorentina Giovanni Di Lorenzo, terzino destro titolare del Napoli che dovrà saltare la sfida di domenica per somma di cinque ammonizioni dall’inizio del campionato. La difesa di Gattuso, con Manolas e Koulibaly in condizioni non perfette, è in grande emergenza.

