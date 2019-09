Giudice Sportivo: nessuna sanzione per buu razzisti. Stangato De Paul

C’era molta attesa per le decisioni del Giudice Sportivo, soprattutto in relazione ai presunti buu razzisti segnalati da alcuni organi di stampa in Verona-Milan (in particolare all’indirizzo di Kessie). Nel dispositivo pubblicato pochi minuti fa, non c’è però nessuna menzione né tantomeno provvedimenti per il club scaligero, che ieri aveva preso posizione sui propri canali ufficiali. Nessuna sanzione neppure per il Cagliari dopo il supplemento d’indagine per i presunti buu a Lukaku nella sfida con l’Inter della seconda giornata. Tra i giocatori, stangata per Rodrigo De Paul: tre turni di squalifica al fantasista dell’Udinese per la manata a Candreva. Stop per un turno a Dessena, Calabria e Stepinski.