Giudice Sportivo: multa per la Fiorentina e due squalificati. Inter stangata

Il Giudice Sportivo ha emesso il suo bollettino settimanale relativamente al campionato. Multa di 5mila euro per la Fiorentina “per avere suoi sostenitori, nel corso del pre-partita e nel corso della gara, rivolto al Direttore di gara cori e grida insultanti”. Multa di 20mila euro per l’Inter per il “clima di tensione nei confronti degli Ufficiali di gara creato dai suoi tesserati al termine della gara”. Tra i giocatori, due giornate di stop per Lautaro Martinez e anche per Tommaso Berni (terzo portiere dell’Inter). Confermati gli stop per i viola Caceres e Milenkovic.