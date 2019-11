Giudice Sportivo: maxi squalifica per Olsen, mano più morbida con Lapadula

Il portiere del Cagliari Olsen è stato squalificato per ben 4 giornate dopo lo “scontro ravvicinato” avvenuto con Lapadula durante Lecce-Cagliari di ieri. L’attaccante giallorosso se la cava con 2 turni di stop e salterà comunque la prossima gara contro la Fiorentina. Gli altri squalificati in Serie A, tutti per una giornata, sono: Cacciatore (Cagliari), Jajalo (Udinese), Zaniolo (Roma), Missiroli (Spal) e Toloi (Atalanta).