Giudice Sportivo, il verdetto dopo l’ultima giornata. Stangata a Barak

Sono ben tre le giornate di squalifica che il giudice sportivo ha disposto per il centrocampista del Verona Antonin Barak, che avrebbe comunque saltato la gara di domani contro la Fiorentina. Nel dettaglio, Barak è stato sanzionato con lo stop di tre giornate “per avere, al 49’° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito violentemente con una pedata il ginocchio di un avversario a terra”. Una sola giornata per Lorenzo Insigne, con 10mila euro di ammenda. Tra i giocatori espulsi fermati per una sola giornata come l’attaccante del Napoli anche Schiattarella e Singo, mentre Chabot e Locatelli (ammonito contro la Fiorentina, era diffidato) salteranno la prossima gara per somma di ammonizioni.