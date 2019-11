Sono in tutti 13, e tutti per un turno, i giocatori fermati dal giudice sportivo a seguito dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Di questi, sono due i giocatori espulsi: Malinovskiy (Atalanta) e Mateju (Brescia) entrambi per doppia ammonizione. I viola Pulgar e Castrovilli, invece, sono tra i diffidati che si sono fatti ammonire. Le altre decisioni: LEGGI QUI.