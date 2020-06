Giovedì la stretta sul Decreto Semplificazioni. Conte: “Ultimo treno per l’Italia”

“Il decreto semplificazioni è l’ultimo treno per rilanciare l’Italia”. Così il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul documento che, tra gli altri numerosi effetti, avrebbe quello di sbloccare l’impasse che regna sulla questione-stadio della Fiorentina. Dopo quasi due mesi di rinvii, il decreto pensato per rendere più agili e semplici concessioni e permessi potrebbe finalmente vedere la luce questa settimana. Nell’agenda di Conte ci sono due giorni cerchiati in rosso: domani, 30 giugno, potrebbe esserci un vertice politico di maggioranza sul dossier, poi giovedì 2 luglio se ne discuterà al Consiglio dei ministri. Non c’è più tempo da perdere, fanno capire da Palazzo Chigi. Lo riporta La Stampa.