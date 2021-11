Gioia Pepito Rossi, torna al gol con la Spal in Serie B

Pepito torna al gol in Italia, gli mancava da oltre tre anni. Per Rossi è il primo gol in Serie B

Redazione VN

Torna in Italia e torna al gol, Pepito Rossi con la Spal è subito decisivo. L'ex attaccante viola segna il gol da tre punti dei ferraresi contro il Cosenza: entrato all'inizio della ripresa, gli bastano tredici minuti per trovare il primo gol in Serie B. Tra l'altro, l'ultima rete italiana di Pepito l'aveva segnata proprio contro la Fiorentina, quando vestiva la maglia del Genoa, il 6 maggio 2018.