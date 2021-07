Gioia Berrettini: il tennista che tifa viola è in semifinale a Wimbledon

Un italiano (viola nel cuore) in semifinale nella leggendaria Wimbledon

Non si ferma più Matteo Berrettini: il tennista romano con la passione per la Fiorentina supera anche i quarti di finale di Wimbledon battendo in quattro set (6-3, 5-7, 7-5, 6-3) il canadese Felix Augere-Aliassime e diventando il primo italiano dell’Era Open a centrare la semifinale dello Slam londinese, il secondo italiano di ogni epoca. Venerdì Berrettini si troverà davanti Hubert Hurkacz, autore di una grandissima vittoria contro il leggendario Roger Federer.