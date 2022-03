Giocatore del mese in Serie A: Abraham batte Torreira

L'attaccante della Roma eletto miglior giocatore del campionato per il mese di marzo

Come ogni mese, la redazione de l’Ultimo Uomo ha scelto quattro nomi da far votare ai calciatori iscritti all’AIC e tra i candidati per marzo 2022 c'era anche Lucas Torreira. Insieme a lui Bennacer, Osimhen, e Abraham. A vincere è stato l'attaccante inglese della Roma che ha prevalso per una manciata di voti. A fare la differenza sono stati i gol decisivi segnati da Abraham negli scontri diretti vinti dalla Roma a marzo, contro l’Atalanta e contro la Lazio.