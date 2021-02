Gilardino: “Se potevo tornare a Firenze con Prandelli? Vi spiego”

Un mese dopo l’addio, Alberto Gilardino è di nuovo l’allenatore del Siena in Serie D. “Il passato non conta, bisogna lavorare e migliorare qualcosa ogni giorno. Sono ritornato per fare bene”, le sue parole durante la conferenza stampa odierna. Poi, ha risposto a una domanda sul possibile ingresso nello staff di Prandelli alla Fiorentina: “Non è una voce esistita, non ci sono stati contatti“.

LEGGI ANCHE – Cinquini rivela: “Con Malesani a Firenze abbiamo rischiato l’osso del collo. Ranieri e Cecchi Gori…”