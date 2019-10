Gilardino, amarcord viola: “Mi sarei divertito a giocare con Ribery e Chiesa”

Alberto Gilardino ha appena iniziato la sua carriera da allenatore alla guida della Pro Vercelli, ma non dimentica il suo trascorso in viola: 4 stagioni importanti tra il 2008 e il 2012 e poi la parentesi di ritorno nel 2014/15. Nell’intervista di oggi a tuttomercatoweb.com si è parlato anche della Fiorentina di oggi e di quanto farebbe comodo un centravanti come lui. Ecco la sua risposta: “(Ride, ndr) Beh sarebbe stato bello! Ribery è un campione e Chiesa un giocatore davvero formidabile. Di sicuro mi sarei divertito con loro, ma anche nella mia Fiorentina c’erano un paio di giocatori niente male con i quali mi sono tolto belle soddisfazioni”. SOTTIL: “TONI O MUTU? ECCO CHI PREFERIVO”