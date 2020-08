Gilardino, addio Pro Vercelli e niente Primavera del Bologna: vuole la Juve U23

L’ex attaccante della Fiorentina Alberto Gilardino, che era stato accostato nelle scorse settimane anche alla Primavera gigliata, non è più l’allenatore della Pro Vercelli. Il Campione del Mondo 2006 ha lasciato la panchina del club piemontese a Francesco Modesto, per provare nuove esperienze. Il vero obiettivo del Gila, secondo tuttoc.com, sarebbe guidare la Juventus Under 23, il cui tecnico doveva essere Andrea Pirlo. La dirigenza bianconera sta pensando a Gilardino (che oggi ha rifiutato la Primavera del Bologna) per questo incarico, ma anche a Lamberto Zauli, attuale tecnico della Primavera dei Campioni d’Italia.