Gianni Di Marzio: “Prandelli è un big, conosce bene Firenze. Pedro talento vero”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio è intervenuto a Radio Bruno Toscana, queste le parole:

Oggi il calcio è fatto di precarietà, capisco i miei colleghi che devono tenere sempre la valigia pronta. Vincenzo ha vinto poco da quando è a Firenze, il presidente ha investito ed è abituato a vincere. Il calcio è irrazionale, Commisso è un imprenditore di successo ma in questo sport le cose vanno diversamente. Prandelli e Iachini sono bravissimi, Cesare è stato grande e conosce Firenze ma bisogna interpretare tanti fattori. Pedro? E’ un talento, l’ho seguito in Brasile. Ha bisogno di tempo per farsi trovare pronto.