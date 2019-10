De Magistris: “Chiesa è un osservato speciale, scosso dal clima che lo circonda”

Nel corso del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto Gianni De Magistris, queste le sue parole:

Credo davvero che nell’episodio di lunedì a Brescia Chiesa sia caduto in buona fede, sbilanciandosi durante la corsa. La multa di 2000 euro inflitta dal giudice sportivo è sicuramente eccessiva. Indubbiamente il ragazzo è scosso da questo clima che lo circonda, piano piano le cose passano. In questo momento è l’osservato speciale nel calcio italiano, da chi gli vuole bene e da chi gli vuole male. La priorità comunque sono le prestazioni in campo, tutto il resto è secondario.