Giampaolo nuovo allenatore del Torino. Cairo: “Scelta di qualità”

Sarà Marco Giampaolo l’allenatore del Torino per la prossima stagione. L’ex tecnico rossonero ha raggiunto oggi l’intesa con il club di Urbano Cairo: due anni di contratto con opzione per la terza stagione. L’accordo è arrivato nel primo pomeriggio di oggi alla Cairo Communication, a Milano. Successivamente il nuovo tecnico granata si è recato a Casa Milan per risolvere il suo contratto, pratica espletata velocemente, in nemmeno mezz’ora. L’ufficialità dell’ingaggio di Giampaolo da parte del Toro dovrebbe arrivare domani. Soddisfattissimo il presidente Urbano Cairo, che ha dichiarato: “Abbiamo preso un tecnico di qualità, siamo felici. Sa insegnare calcio. Lo avevamo cercato anche in passato ma era sempre impegnato con altre squadre, quindi oggi non possiamo che essere molto soddisfatti perché è un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre. Un messaggio ai tifosi? Noi non dobbiamo mandare messaggi, ma fare umilmente le cose che vanno fatte, cercando di fare le scelte migliori e tra queste c’è quella di Giampaolo. Faremo tutto il possibile per metterlo in condizioni di operare al meglio. Il mercato? Vediamo, step by step”. (Gazzetta.it)