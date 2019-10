Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, ha parlato brevemente della differenza di prestazione dei rossoneri fra Torino e Fiorentina (parole riprese da milannews.it):

Non è semplice, erano passati solo due giorni. Eravamo obbligati a vincere, forse non avevamo recuperato bene. Ci possono essere diverse motivazioni. Lavoriamo per non avere certe battute di arresto. Per me è importante l’equilibrio.