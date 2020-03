Giacomini: “Udinese fisica, ma lenta. Della Fiorentina stimo molto due giocatori”

Massimo Giacomini, ex giocatore e allenatore dell’Udinese, ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Fin dall’inizio si doveva giocare tutte le giornate senza pubblico. Si doveva capire prima che il Coronavirus è una cosa seria, non sappiamo quando finirà l’emergenza. Nella Fiorentina stimo molto Chiesa e Vlahovic, quest’ultimo diventerà un grandissimo giocatore. Possiede dei colpi importanti per un atleta della sua età. L’Udinese è una squadra fisica ma un po’ lenta. De Paul che adesso gioca da centrocampista è sicuramente il giocatore più tecnico e la minaccia numero uno”.