Giaccherini rivela: “Nel 2011 mi voleva la Fiorentina, la Juventus mi disse di non firmare con nessuno”

Emanuele Giaccherini ha concesso un’intervista a Gianlucadimarzio.com in cui ha raccontato anche l’interesse della Fiorentina per lui:

Il passaggio alla Juventus? Vi racconto tutto. Era l’estate del 2011 e io avevo un accordo per il rinnovo con il Cesena e anche la Fiorentina era molto interessata. La Juventus era di ritorno dall’America e Paratici disse a Furio Valcareggi, il mio procuratore: ‘Mi raccomando non firmate nulla che a fine agosto lo prendiamo noi”. Così fu. Pensavo fosse uno scherzo, anche se speravo nel grande salto. A Vinovo nello spogliatoio avevo il posto di Nedved, accanto a Del Piero. Non dimenticherò mai il suo benvenuto: ‘Se sei qui, è perché lo meriti’. Ho dovuto dimostrare di essere da Juventus, ogni anno ho superato un ostacolo.