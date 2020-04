Ghirelli: “Abbiamo un piano, ma il virus non fa distinzioni. Impariamo ad ascoltare”

Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha parlato a Radio 24:

“Abbiamo un piano strategico e lo presenteremo il 4 maggio in assemblea: i punti fondamentali sono due, discontinuità e coraggio: dobbiamo chiudere la stagione della cultura dei fallimenti e ripartire in modo strutturale, anche perché siamo un mondo dal grande impianto sociale, al limite del no profit. Siamo stati la prima Lega che ha proiettato il lavoro sulla stagione 2020-21, in cui si prospetta una situazione pesantissima. Dobbiamo imparare ad ascoltare e a farlo in silenzio, cosa che prima del virus avevamo dimenticato. Senza un vaccino o una cura, rischio zero non esiste: dovranno comunque sistemarlo, ma va applicato dalla serie A a tutte le categorie, anche i Dilettanti. Il virus non fa distinzioni.”

