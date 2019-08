Germania e Spagna, si parte. Le gare oggi in tv

Questo fine settimana prendono il via i campionati in Spagna e Germania mentre in Francia e Inghilterra i campionato sono già iniziati. Resta per ultima la nostra Serie A che come è noto inizierà nel prossimo week end. Ecco intanto la programmazione televisiva per oggi

20.30 Bayern Monaco-Hertha Berlino (Bundesliga) – SKY SPORT FOOTBALL

20.30 Club Brugge-Eupen (Pro League) – SPORTITALIA

20.45 Lione-Angers (Ligue 1) – DAZN

21.00 Athletic-Barcellona (Liga) – DAZN

Come sempre il nostro sito partner www.numericalcio.it seguirà da vicino tutti i campionati europei proponendo le dirette delle gare più interessanti e per ogni campionato il calendario, la classifica e la classifica marcatori. VISITA NUMERICALCIO CLICCANDO QUI