Gentile: “Il campionato deve essere concluso”

Intervistato da TMW, l’ex viola Claudio Gentile ha parlato anche dell’eventuale ripresa del campionato

Si parla del due maggio come possibile ripresa. Non lo so, ma l’importante è che si riprenda perché questo campionato deve avere una conclusione.

Eventuale annullamento del campionato? Sarebbe come lasciare un punto di domanda su chi ha vinto lo scudetto. Si dovrà lavorare per poter essere pronti quando sarà finito questo periodaccio e riprendere subito a giocare.