Genoa, torna l’incubo-Covid: due elementi dello staff positivi. Calciatori ok

L'ex centrocampista viola Milan Badelj ha la febbre ma è risultato negativo al tampone

Durante la scorsa stagione era stata una delle società sicuramente più colpite dal Covid. Adesso sul Genoa si riaffaccia la minaccia del Coronavirus, speriamo stavolta in modo limitato. Questa la nota del club rossoblù: "Il Genoa Cfc comunica che due componenti del gruppo squadra, esterni al gruppo calciatori, sono risultati positivi alla ricerca di Sars-Cov2 mediante test molecolare. Tutti gli altri componenti del gruppo squadra risultano negativi ai test effettuati. Il Club ha immediatamente informato le Autorità Sanitarie competenti e applicato tutte le procedure previste dalle normative vigenti per contrastare la pandemia. Contestualmente, si comunica che Milan Badelj ha accusato nella notte un picco febbrile. Il giocatore, sottoposto in mattinata a test molecolare, è risultato negativo al Sars-Cov2".