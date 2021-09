Genoa, svolta storica: Preziosi ha ceduto il club a 777 Partners

Il patron genoano cede le quote dopo 18 anni

Una notizia storica quella che riporta gazzetta.it. Secondo la rosea, è ufficiale la cessione del Genoa, spesso paventata nel corso degli anni, da parte di Enrico Preziosi in favore del fondo americano 777 Partners. L'ormai ex proprietario del Grifone ha ceduto l'intero pacchetto azionario questa mattina. Per lui, si prospetta un ruolo istituzionale all'interno del club, soprattutto per motivi legati ai rapporti con la Lega Calcio. Preziosi lascia la proprietà dei rossoblù dopo 18 anni. Già domani potrebbe arrivare l'ufficialità.