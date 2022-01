Genoa senza pace, un giocatore positivo al Covid

Gli ultimi aggiornamenti sui rossoblù

Momento estremamente complicato per il Genoa, dentro e fuori dal campo. La società ligure reduce dalla disfatta di Firenze nelle ultime ore ha dovuto registrare una nuova defezione, ovvero la riscontrata positività al Covid di un calciatore. Doveroso specificare che l'atleta in questione non ha partecipato alla trasferta in terra toscana. Questo il comunicato: