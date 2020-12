Genoa, riposo anche per i rossoblu. Terapie per i portieri infortunati, si rivede un centrocampista

Leggiamo e riportiamo dal sito ufficiale del Genoa:

Una giornata di riposo per la squadra. Il tempo necessario per riordinare le idee, rigenerare le forze, smaltire la delusione per la sconfitta con il Parma. I giocatori riprenderanno gli allenamenti nell’ottica della sfida con la Fiorentina, altro posticipo in calendario lunedì. Nessuna squalifica è stata notificata dalle decisioni del giudice sportivo. A Pegli oggi si sono sottoposti a terapie Perin e Marchetti, le cui condizioni sono tenute sotto stretta osservazione dallo staff medico. Presenti al ‘Signorini’ altri elementi tra cui Melegoni, fermato dopo il derby da noie muscolari. Nelle prossime sedute verranno aggiornati, sulla base dei riscontri provenienti dal campo, i tempi di recupero per chi è a tiro di rientro.