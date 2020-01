Genoa: quasi mezzo secolo senza vittoria a Firenze

Repubblica Genova si concentra su Fiorentina-Genoa, partita in programma sabato alle 18 all’Artemio Franchi:

Stavano per esplodere gli anni di piombo, in Inghilterra nasceva il punk, in Italia si parlava di ” indiani metropolitani”. I telefoni cellulari non esistevano ancora e nelle cabine si usavano i gettoni ed il Presidente della Repubblica era Giovanni Leone. La risposta? L’ultima volta che il Genoa vinse a Firenze. Era infatti il 27 marzo del 1977, un 2- 1 firmato Pruzzo e Arcoleo. Con l’Olimpico giallorosso è probabilmente una delle trasferte che da più tempo non vede il Genoa ed i suoi tifosi esultare. Ma d’altra parte non vincere in trasferta è ormai un classico per il Grifone che l’ultima volta ha festeggiato il 27 gennaio dell’anno scorso. Una vittoria poi rivelatasi fondamentale, quel 3- 1 all’Empoli, con il quale grazie al pareggio di Firenze all’ultima giornata i rossoblù si sono salvati per gli scontri diretti a favore. Sulla panchina dei toscani poi retrocessi in quella occasione c’era Iachini, proprio l’attuale allenatore della Fiorentina che dal suo arrivo ha rivitalizzato la squadra di Commisso e nelle ultime tre giornate conquistato ben 7 punti. Una serie di intrecci particolari che il Genoa non deve considerare. L’ultimo posto in classifica permette un solo pensiero: servono punti. Per farlo Davide Nicola sta studiando più soluzioni, in particolare nella scelta degli undici iniziali. Rispetto alla Roma mancherà Cassata squalificato e dovrebbe tornare Criscito dopo il turno di stop. Questo potrebbe permettere variazioni in difesa compresa la possibilità di passare dalla tre alla quattro.