Genoa, qualche giorno di riposo prima della ripresa

Ha giocato nell’anticipo di venerdì: con la vittoria sul Parma, per il Genoa sono giorni di riposo prima di cominciare a preparare la prossima sfida contro la Fiorentina. La squadra di Ballardini si è infatti concessa del tempo prima di ricaricare le batterie: da dopo il weekend si ritroverà a Pegli senza i Nazionali per lavorare nella pausa. Ecco la nota della società:

Pochi giorni di riposo per ricaricare le batterie, raccogliere le forze e lanciarsi verso la volata delle ultime dieci tappe. Una domenica in poltrona dopo la porta aperta in casa Parma dalla doppietta di Scamacca. Lo ‘Zio Balla” e lo staff hanno accordato un breve periodo di riposo ai giocatori non impegnati nei trasferimenti per gli impegni internazionali. Nel corso della settimana in arrivo, poi, di nuovo testa a cuocere al Centro Signorini. “Sarà importante sfruttare la sosta per aumentare i giri in chi, per un motivo o per un altro, ha potuto mettere pochi allenamenti nella gambe in quest’ultimo periodo” traccia la rotta il tecnico che ha raggiunto la famiglia in Romagna per trascorrere il week-end. Alla ripresa del torneo il Genoa affronterà la Fiorentina in un altro confronto da punti pesanti. Guai ad abbassare la guardia. Per il match contro la Viola non sono attese squalifiche del giudice sportivo.