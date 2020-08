Genoa, Preziosi amaro: “Per me è il momento di lasciare, ma…”

Il presidente del Genoa Enrico Preziosi, dopo la salvezza ottenuta ieri con la vittoria sul Verona, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 dichiarando: “Quando si arriva alla fine con tutte queste sofferenze vuol dire che si è sbagliato qualcosa. Sicuramente è stato sbagliato tanto nella prima parte della stagione. Lo scorso anno dopo la partita con la Fiorentina dissi che non sarebbe mai più successo e lo pensavo davvero, ma è il calcio. Quest’anno, per me, è stato sufficiente. Forse è arrivato il momento di staccarmi dal calcio dopo 35 anni lasciando ad altri la possibilità per fare meglio. Ma il club – spiega il presidente rossoblù – è in vendita da tre anni e lo sanno tutti”.