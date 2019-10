Genoa, per Andreazzoli è finita. Tre ipotesi (molto diverse) per la sua sostituzione

Confermato per mancanza di alternative e molti rifiuti durante la sosta, Aurelio Andreazzoli va adesso incontro all’esonero. La sconfitta 5-1 di ieri del suo Genoa contro il Parma è senza attenuanti e nelle prossime ore dovrebbe essere ufficializzata la decisione da parte di Preziosi. Secondo la Gazzetta dello Sport, i candidati a prenderne il posto sulla panchina rossoblu sono tre profili molto diversi tra loro: un esordiente come Thiago Motta, un mister navigatissimo come Guidolin o un allenatore che ha fatto bene all’estero ma da testare in Italia come Massimo Carrera. Il favorito sarebbe proprio quest’ultimo, ex collaboratore di Antonio Conte, vincitore di uno scudetto in Russia con lo Spartak.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A, GENOA SUL FONDO