Genoa-Lecce, rose stravolte per la salvezza. Saponara..

Punto a punto. Genoa e Lecce – scrive La Gazzetta dello Sport- sono pari a quota venticinque, in piena lotta per la salvezza e non è difficile credere che, in caso di ripartenza del campionato, a fine giugno la situazione possa essere simile. E se Preziosi il primo di luglio richiamasse in Liguria Lapadula? È chiaramente una provocazione, ma potrebbe accadere anche questo in piena bagarre per non retrocedere senza una nuova soluzione per i giocatori in prestito o in scadenza.

A Lecce Liverani si troverebbe con l’attacco spuntato: i 6 milioni del riscatto di Lapadula possono arrivare soltanto grazie alla salvezza. Saluterebbero il Salento pure Babacar, di ritorno a Sassuolo, e Farias (Sticchi Damiani ha un obbligo di opzione legato alla permanenza in A). Può essere una perdita dolorosa quella di Barak, soprattutto in favore della concorrente Udinese. Centrali nel progetto del Lecce anche il fiorentino Saponara e Calderoni, in scadenza.