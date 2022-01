Genoa, che caos dopo l’esonero di Shevchenko: la situazione in casa rossoblù

La rottura tra il club ed il tecnico ucraino si sarebbe consumata per motivi di mercato

Il Genoa arriverà alla trasferta di Firenze con una situazione alle spalle di totale caos. L'uomo designato a prendere (momentaneamente) il posto di Andriy Shevchenko, esonerato nella mattinata odierna, è Abdoulay Konko, tecnico dell'Under 17 del Grifone. L'ex esterno non ha però il patentino per allenare in A e per questo verrà affiancato da Roberto Murgita, in attesa che vengano sciolte le riserve riguardo a Bruno Labbadia. Con giocatori che se ne vanno e altri che dovevano arrivare ma che al momento si trovano sempre nei loro club di appartenenza, è praticamente impossibile al momento prevedere chi scenderà in campo lunedì sera contro la Fiorentina. Intanto Sky Sport spiega il motivo della rottura improvvisa tra il Genoa e Shevchenko: dietro ci sarebbero, infatti, contrasti riguardanti il mercato. Da qui la decisione di interrompere subito il rapporto.