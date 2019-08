Brutte notizie per il Genoa e per Francesco Cassata. Gli esami – scrive TMW – hanno evidenziato sublussazione acromion claveare per il centrocampista ex Sassuolo e Frosinone. Prognosi in base all’evoluzione del quadro clinico, si legge sull’account ufficiale Twitter dei rossoblù. A rischio la sua presenza contro la Fiorentina alla seconda giornata di campionato.